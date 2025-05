Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Raubdelikt++Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss++Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzung++Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf++Schwerpunktkontrollen Radverkehr++

Emden - Raubdelikt

Zu einem Raubdelikt ist es am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20:10 Uhr, im Bereich Steinweg, Höhe BBS II in Emden, gekommen. Das 17-jährige Opfer befuhr den Steinweg mittels Fahrrades und in Begleitung eines Freundes, als ein männlicher Täter dieses auf Höhe der Turnhalle der BBS II in Emden angesprochen und angehalten hat. Anschließend schlug der Täter dem Opfer unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieses zu Boden ging. Daraufhin kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Als dann weitere Personen erschienen, die teilweise ebenfalls auf das am Boden liegende Opfer einwirkten, wurde dem Opfer ein mitgeführter Rucksack entrissen. Anschließend flüchtete die Täterschaft in Richtung Festspielhaus am Wall. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt und im Klinikum Emden medizinisch behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder Hinweise zu Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizeibeamte mussten am frühen Freitagmorgen, gegen 01:40 Uhr, bei der Kontrolle eines 19-jährigen PKW-Führers in der Bremer Straße in Leer feststellen, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Weener - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag den 08.05.2025 kam es gegen 05:45 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Weener zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Führer und einem Pedelec-Fahrer mit leichter Verletzung. Der 42-jährige Fahrer des Pedelecs befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte seine Fahrt in Richtung Ortsteil Diele fortzusetzen. Beim Überqueren der K27 übersah ihn dabei ein aus Richtung Papenburg kommender, 33-jähriger PKW-Führer, wodurch es zum Zusammenstoß mit anschließendem Sturzgeschehen kam. Der Fahrer des Pedelecs verletzte sich leicht.

Emden - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ebenfalls am Donnerstag kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Emden, Larrelter Straße, im Bereich der Kreuzung zur Niedersachsenstraße. Ein 73-Jähriger PKW-Führer befuhr die Larrelter Straße in Richtung stadtauswärts. Nach jetzigem Kenntnisstand übersah er dabei im Bereich der Kreuzung zur Niedersachsenstraße das für ihn bestehende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem PKW eines 54-jährigen Fahrzeugführers, der von der A31 kam und geradeaus in Richtung Niedersachsenstraße weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 54-jährige Fahrzeugführer sowie eine 73-jährige Beifahrerin des verursachenden Fahrzeugs leicht. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Bereits am 07.05.2025, im Zeitraum vom 07:55 Uhr bis 08:10 Uhr, wurde auf einem Parkplatz im Steinburgsgang in Leer, vermutlich beim Ein-/ Ausparken, ein Fahrzeug durch bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Geschädigte stellte nach Rückkehr zu seinem roten Hyundai Tucson mehrere Kratzer am linken Außenspiegel fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Moormerland und Borkum - Schwerpunktkontrollen zum Thema Radverkehr

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit zum Thema "Radverkehr" wurden am gestrigen Donnerstag an mehreren unfallträchtigen Örtlichkeiten, im Bereich der Gemeinde Moormerland, sowie auf der Insel Borkum, Fahrradfahrer kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt und es kam zur Einleitung von diversen Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie einem Strafverfahren.

