Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 11.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Rhauderfehn - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Samstagabend kam es gegen 23:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am Busbahnhof in Rhauderfehn. Ein 25-jähriger Rhauderfehner wurde an der Örtlichkeit von mehreren, bislang unbekannten Personen zusammengeschlagen. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ebenfalls am Samstagabend kam es am Untenende in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall. Der 36-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg und geriet nach einem plötzlichen Schwenker auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Saterländer mit seinem Auto die Strecke. Der Autofahrer konnte nicht rechtzeitig auf den Fahrbahnwechsel des Fahrradfahrers reagieren, wodurch es zu einer Kollision der beiden kam. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem Fahrradfahrer ein Atemalkoholwert von 2,80 Promille festgestellt werden. Im Anschluss an die obligatorische Blutprobenentnahme wurde der Fahrradfahrer aufgrund seiner Alkoholisierung in Polizeigewahrsam genommen. Beide Personen blieben durch den Unfall unverletzt.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag kam es im Zeitraum von 16:45 Uhr - 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz entlang der Friedrich-Ebert-Straße in Emden. Im genannten Zeitraum wurde der linke Außenspiegel des Autos der Anzeigeerstatterin vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat Emden entgegen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell