Bundespolizeidirektion München: Fahndungserfolg nach Feierabend - Bundespolizisten nehmen gesuchten Tatverdächtigen fest

Augsburg-Oberhausen (ots) - Am Montag (10. Februar) haben zwei unbekannte Männer aus bisher nicht bekannten Gründen zwei Reisende am Bahnhof Augsburg-Oberhausen angegriffen. Ein 20-jähriger Deutscher konnte in eine einfahrende Bayerische Regiobahn fliehen und dort mithilfe der Zugbegleiterin den Notruf absetzen. ...

mehr