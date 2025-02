Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung am Bahnhof Augsburg-Oberhausen - Zeugen gesucht

Augsburg-Oberhausen (ots)

Am Montag (10. Februar) haben zwei unbekannte Männer aus bisher nicht bekannten Gründen zwei Reisende am Bahnhof Augsburg-Oberhausen angegriffen. Ein 20-jähriger Deutscher konnte in eine einfahrende Bayerische Regiobahn fliehen und dort mithilfe der Zugbegleiterin den Notruf absetzen. Der zweite unbekannte Geschädigte entfernte sich mit der Regionalbahn 86 in Richtung Dinkelscherben vom Tatort. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Montagabend gegen 19:45 Uhr belästigte ein unbekanntes männliches Duo am Bahnhof Augsburg-Oberhausen mehrere Reisende. Die beiden Männer schlugen und traten im weiteren Verlauf auf einen 20-jährigen Deutschen ein, welcher daraufhin zu Boden ging und eine schwere Kopfverletzung davontrug. Der 20-Jährige entkam der Situation, indem er sich zu einer einfahrenden BRB begab und dort mithilfe einer Zugbegleiterin die Polizei alarmierte.

Die Raufbolde griffen auch einen zweiten Mann körperlich an und stießen ihn zu Boden. Der Unbekannte wehrte sich und konnte mit der RB 86 vom Tatort in Richtung Dinkelscherben fliehen. Dank der Aussage eines mitreisenden Zeugen konnte ermittelt werden, dass der unbekannte Geschädigte in Dinkelscherben die Bahn verließ.

Die beiden Schläger flohen in unbekannte Richtung noch vor Eintreffen der Polizeikräfte.

Die Bundespolizei hat gegen die beiden Männer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell