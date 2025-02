Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Albaner bei Einreisekontrolle an Grenze verhaftet

Ein knappes Jahr Gefängnis - Neue Personalien ändern nichts

Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Dienstagmorgen (11. Februar) an der A93 auf Höhe Kiefersfelden einen albanischen Businsassen verhaftet. Der Mann wird voraussichtlich ein knappes Jahr im Gefängnis bleiben müssen. Seiner gerichtlich festgesetzten Haft wollte der Albaner bei der Einreisekontrolle offenbar mithilfe neuer Personalien entgehen. Allerdings entlarvten die Fingerabdrücke des 35-Jährigen dessen wahre Identität.

Der albanische Staatsangehörige wies sich den Bundespolizisten gegenüber mit einem gültigen Reisepass aus. Eigenen Angaben zufolge wohne er in Italien, habe aber seine italienische Aufenthaltsgenehmigung gerade nicht dabei. Erste Recherchen der Bundespolizei ergaben, dass der Mann den italienischen Behörden tatsächlich bekannt ist. Als die Beamten jedoch zur abschließenden Bestätigung der Identität seine Fingerabdrücke heranzogen hatten, stellte sich heraus, dass er in der Vergangenheit auch schon in Deutschland amtsbekannt geworden war - allerdings unter einem anderen Namen. Mit diesen Personalien wurde er seit 2019 von der Staatsanwaltschaft Bremen mit einem Haftbefehl gesucht. Demnach war er am Bremer Landgericht wegen illegalen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nachdem er einen Teil seiner Freiheitsstrafe verbüßt hatte, wurde er aus der Haft entlassen und nach Albanien abgeschoben. Dabei war er belehrt worden, dass er bei einer Wiedereinreise eine erneute Inhaftierung zu erwarten habe.

Mit seiner Rückkehr in die Bundesrepublik wurde die 346-tägige Restfreiheitsstrafe fällig. Daran änderte auch sein neuer Name nichts. Die Beamten brachten den Albaner in die Justizvollzugsanstalt nach Bernau.

