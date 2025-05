Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Bus

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitag (09.05.2025) ist es auf der Turmstraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Bus gekommen. Die Polizei Aachen sucht nun nach Zeugen des Zusammenstoßes.

Gegen 10:20 Uhr befuhr der Fahrradfahrer nach eigenen Angaben die Turmstraße aus Richtung Pontwall in Richtung Eisenbahnbrücke. An der Haltestelle "Audimax" habe ein Bus gestanden. Als dieser seine Fahrt fortsetzte und nach rechts in die Claßenstraße abbog, sei es zum Zusammenstoß mit dem stehenden Radfahrer und dem ausschwenkenden Heck des Busses gekommen. Der 43-Jährige stürzte, wurde jedoch nicht verletzt. Sein Rad wurde jedoch beschädigt. Der Radfahrer fuhr dem Bus hinterher und sprach mit dem Fahrer, der sich keiner Schuld bewusst war und seine Fahrt fortsetzte. Die Personalien des Fahrers konnten mittlerweile ermittelt werden.

An der Haltestelle sollen sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen befunden haben, die den Vorfall gesehen haben sollen. Das Verkehrskommissariat bittet diese Personen sich telefonisch unter 0241-9577 42101 (während der Bürozeiten) oder per Mail an vk1.aachen@polizei.nrw.de zu melden. (kg)

