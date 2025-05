Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub auf Tankstelle: Täterin flüchtig

Würselen (ots)

Am Freitagabend (09.05.2025), gegen 20:50 Uhr, ist es zu einem versuchten Raubdelikt auf eine Tankstelle in Würselen gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat zur Tatzeit eine maskierte Frau den Verkaufsraum der Tankstelle an der Hauptstraße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Aus bislang ungeklärter Ursache brach sie den Tankstellenraub kurze Zeit später ab und flüchtete ohne Tatbeute nach draußen. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete gegenüber der Tankstelle auf der Hauptstraße ein weiterer potenzieller Mittäter in einem Auto auf sie. Die Täterin stieg in das Fahr-zeug ein und flüchtete mit ihm in dem Wagen in Richtung Würselen Markt. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung ein, konnten das Duo aber nicht mehr antreffen.

Der Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

- Weiblich - 30-35 Jahre alt - ca. 160cm groß - in der Sprache akzentfrei deutsch gesprochen - braune Haare zu einem Zopf gebunden - schwarze Jacke - schwarze Hose (Leggings) - schwarze Handschuhe - schwarze Stiefel - weiße Einkaufstüte

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um einen silbernen Opel Corsa jüngeren Baujahrs.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen. Wenn Sie etwas gesehen haben, was zur Ergreifung der Täter führen kann, dann melden Sie sich bitte unter den folgenden Telefonnummern: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell