Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (22.09.2024, gegen 16:15 Uhr) wollten Polizeikräfte in der Semmelweisstraße einen Roller mit zwei Personen kontrollieren, da diese ohne Helme fuhren. Als der 16-jährige Rollerfahrer die Anhaltesignale der Polizei bemerkte, versuchte er zu flüchten. Im Wendehammer der Semmelweisstraße wollte er auf den Gehweg auffahren und stürzte hierbei. Der Beifahrer flüchtete zu Fuß weiter. Bei der Überprüfung des Rollers stellten die Polizeikräfte fest, dass dieser in Mannheim als gestohlen gemeldet wurde. Der 16-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gestohlene Roller wurde an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell