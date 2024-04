Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240421 Viersen-Süchteln: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Hauseigentümers um im Zeitraum von Samstag, 20.04.24 20:00 Uhr bis Sonntag, 21.04.24 10:15 Uhr in sein Einfamilienhaus auf der Straße Tuppenend in Süchteln einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Haus indem sie die Terrassentür aufhebelten und beschädigten. Ob die Täter Beute machten ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. /(315)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell