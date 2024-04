Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240421 Kempen-St. Hubert: Einbruch in ein leerstehendes Haus - Täter flüchtig

Kempen-St. Hubert (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch, 17.04.24 10:00 Uhr bis Sonntag, 21.04.24 14:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Unterweidener Weg in 47906 Kempen-St. Hubert ein. Sie kletterten offensichtlich auf das Dach der angrenzenden Garage. Hier gelangten sie über eine Terrassenüberdachung zu einem Fenster im 1. OG des Hauses. Dieses hebelten die Täter auf und gelangten so offensichtlich in das Wohnhaus. Im Haus öffneten und durchsuchten sie zahlreiche Schränke. Ob sie Beute machten ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. /(314)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell