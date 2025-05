Polizei Aachen

POL-AC: Bike-Week der Polizei Aachen - Tag 2: Die richtige (Diebstahl-) Sicherung

Aachen (ots)

Zum zweiten Mal startet die Polizei Aachen eine besondere Aktion: Die sogenannte "Bike-Week". In diesem Jahr wird allerdings nicht nur das Thema Fahrraddiebstahl betrachtet, denn die EG Bike hat ihre Arbeit ausgeweitet und ist nun die "EG Bike & City". Heute geht es um die richtige Diebstahlsicherung.

Mal eben das Fahrrad unabgeschlossen abgestellt oder maximal das Kabelschloss für 10 Euro um das Vorderrad des teuren E-Bikes geschlungen. Wenige Augenblicke später ist das Rad weg. Das ist nicht nur ärgerlich und teuer, sondern schränkt viele Bürgerinnen und Bürger in Aachen massiv ein. Denn für viele Menschen - egal ob jung oder alt - ist das Fahrrad ein beliebtes Fortbewegungsmittel, weil man schnell, eigenständig und dabei umweltschonend von A nach B kommt.

Ein gutes, sicheres Schloss bereitet dem Täter Arbeit und kostet ihn Zeit. Es erhöht automatisch das Entdeckungsrisiko und hemmt die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter erfolgreich ist. Die Polizei Aachen rät deshalb:

- Nutzen Sie am besten zwei Schlösser unterschiedlicher Bauweise, zum Beispiel ein Kettenschloss aus gehärtetem Stahl und ein stabiles Bügelschloss. Dadurch bräuchte der Täter zwei verschiedene Werkzeuge, um das Fahrrad zu stehlen.

- Nehmen Sie den Fahrradcomputer und den Akku mit, falls Sie ein Pedelec besitzen. Das bedeutet zwar einen Mehraufwand, macht das Rad aber unattraktiver für Diebe, weil es den Wert mindert und den Abtransport erschwert.

- Schließen Sie Ihr Rad immer an einem festen Gegenstand wie einem Fahrradbügel oder einem Laternenmast an. Umschließen Sie mit dem Schloss unbedingt auch den Rahmen und nicht nur Vorder- oder Hinterrad des Fahrrads. (Die Räder können in der Regel schnell abmontiert und mit dem Schloss zurückgelassen werden.)

- Stellen Sie das Fahrrad im privaten Umfeld im besten Fall in einem umschlossenen Raum (z.B. einer Garage oder einem Fahrradkeller) ab und schließen es dort an einem festen Gegenstand an, beispielsweise einem Fahrradständer, einer Befestigung in der Wand oder einem fest verschraubten Rohr.

- Wenn Sie unterwegs sind, suchen Sie sich bestenfalls eine stark frequentierte Örtlichkeit mit guter Ausleuchtung, wo ein möglicher Täter nicht unbeobachtet ist. Die Stadt Aachen oder örtliche Parkhäuser bieten zudem besonders gesicherte Fahrradgaragen oder separate Räume an, die in einigen Fällen auch videoüberwacht sind.

Ein Tipp, den wir Ihnen außerdem ans Herz legen möchten: Lassen Sie sich bei einem der zahlreichen Fahrradhändler in der Region beraten. Dort bekommen Sie die passenden Schlösser zu Ihrem Zweirad und eine professionelle Beratung. Auch wir stehen im regelmäßigen Austausch mit den regionalen Händlern und profitieren von gegenseitigen Erfahrungen.

Nun haben Sie einen Einblick in die richtige Diebstahlsicherung Ihres Rades bekommen. Morgen werden wir dann darüber informieren, welche Dokumente und Daten Sie bezüglich Ihres Rades parat halten sollten.

