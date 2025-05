Polizei Aachen

POL-AC: Betrunkener LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall und verursacht Verkehrschaos

Alsdorf (ots)

Ein 62-jähriger LKW-Fahrer aus Bayern hat gestern (08.05.25) gegen 16:45 Uhr an der Kreuzung Luisenstraße/Kurt-Koblitz-Ring eine Ampel beschädigt. Anstatt den Verkehrsunfall bei der Polizei zu melden, entfernte er sich von der Unfallstelle, hinterließ eine zerstörte Ampelanlage und verursachte damit ein Verkehrschaos an der besagten Kreuzung. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen und laut Zeugenaussagen hat der LKW-Fahrer an der Kreuzung gewendet und ist hierbei mit der Fahrzeugfront gegen den Ampelmast gefahren. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort und wurde wenig später beim Einkaufen in einem nahegelegenen Lebensmitteldiscounter gesichtet. Einsatzkräfte der Aachener Polizei trafen den LKW-Fahrer an. Als er die Tat einräumte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass er alkoholisiert war und seinen LKW nach dem Unfall im Umfeld geparkt hatte.

Menschen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der LKW wurde durch den Unfall auf der Fahrerseite beschädigt. Die Ampelanlage wurde derart beschädigt, dass diese von der hinzugezogenen Fachfirma nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte. Aus diesem Grund wurde noch am gestrigen Tag die gesamte Verkehrslenkung im Bereich der Kreuzung unter Beteiligung des Bauhofes und der Feuerwehr umfangreich angepasst. Nach derzeitiger Kenntnislage konnte die Ampelanlage heute durch die Fachfirma soweit wieder in Betrieb genommen werden.

Den 62-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. Ihm wurde gestern noch eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Kraftfahrzeuge darf er bis auf Weiteres auch erstmal nicht mehr führen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell