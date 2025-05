Polizei Aachen

POL-AC: Bike-Week der Polizei Aachen: Tag 1 - Die EG Bike wird zur EG Bike & City

Aachen (ots)

Zum zweiten Mal startet die Polizei Aachen eine besondere Aktion: Die sogenannte "Bike-Week". In diesem Jahr wird allerdings nicht nur das Thema Fahrraddiebstahl betrachtet, denn die EG Bike hat ihre Arbeit ausgeweitet und ist nun die EG Bike & City.

Zum Konzept der Bike-Week:

Jeden Tag in dieser Woche wird es eine Veröffentlichung sowohl im Presseportal, als auch auf den Social-Media-Kanälen der Polizei Aachen (bei Instagram, Facebook und WhatsApp) geben. Dabei wird jeden Tag ein neues Thema in den Fokus gestellt.

Warum die EG Bike erweitert wurde:

Seit 2022 gibt es die Ermittlungsgruppe (EG) Bike bei der Polizei Aachen zur gezielten Bekämpfung des Fahrraddiebstahls. Waren es im Jahr 2022 noch 2270 Fälle von Fahrraddiebstahl in der StädteRegion Aachen, gab es im Jahr 2024 nur noch 1500 Fälle: also rund 33 Prozent weniger. Aber nicht nur das, denn die Aufklärungsquote ist durch die professionelle und gezielte Arbeit der EG-Bike-Ermittler von 8,5 % im Jahr 2022 auf 18,9 % im Jahr 2024 gestiegen. Im vergangenen Jahr haben die Ermittler schließlich belegen können, was sie ohnehin schon vermuteten: Personen, die Fahrraddiebstähle begehen, sind zu einem großen Teil auch für andere Straftaten im Bereich der Eigentums- und Straßenkriminalität verantwortlich (z.B. Ladendiebstähle, Kellereinbrüche oder Einbrüche in Arztpraxen und andere Ladenlokale). Aus diesem Grund wird die Arbeit der EG nun noch täterorientierter und noch lokaler ausgerichtet.

Regelmäßig werden dazu beispielsweise die Straftaten im Bereich der Eigentums- und Straßenkriminalität im Aachener Innenstadtbereich ausgewertet, um gemeinsam mit den uniformierten Polizistinnen und Polizisten zielgerichtete Kontroll- und Schwerpunktmaßnahmen an relevanten Örtlichkeiten durchführen zu können.

Ein kleiner Ausblick:

In der Bike-Week werden vor allem Präventionshinweise vermittelt, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger mit einfachen Mitteln vor Fahrraddiebstahl, aber auch beispielsweise vor Kellereinbrüchen schützen können.

Dabei ist das Ziel nicht, die Verantwortung an die Bürgerinnen und Bürger abzugeben, ganz im Gegenteil. Die Polizei Aachen hat die EG Bike & City personell sogar noch einmal aufgestockt: Sechs Polizeibeamtinnen und -beamte arbeiten hauptamtlich daran, die Fälle von Eigentumskriminalität zu bekämpfen und Straftaten aufzuklären. Gezielte Präventionsaktionen und eine gewachsene Zusammenarbeit mit örtlichen Fahrradhändlern konnten die Qualität der Anzeigenerstattungen deutlich verbessern und die Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler deutlich erleichtern. Ein aussagekräftiges Foto und die griffbereite Fahrradrahmennummer bei der Anzeigenerstattung vereinfachen nicht nur die Rückgabe, sondern können bei einer Polizeikontrolle auch dabei unterstützen, ein gestohlenes Fahrrad zu identifizieren.

Viele Radfahrende haben ihr Schloss bereits nachgerüstet, einen GPS-Tracker eingebaut oder aufmerksame Personen haben sich als Zeuge zur Verfügung gestellt und damit die Arbeit der Polizei Aachen bedeutend unterstützt.

In den nächsten Tagen werden wir dazu verschiedene Themen aufgreifen und Ihnen die wichtigsten Hinweise und Tipps nennen - damit Diebe und Einbrecher möglichst keine Chance mehr haben.

Weitere Informationen gibt es auch auf unserem Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/polizei.nrw.ac/), unserem WhatsApp-Kanal (https://www.whatsapp.com/channel/0029VajizmQHwXbFfuvsCe47 ) und auf unserer Facebook-Seite (https://www.facebook.com/Polizei.NRW.AC).(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen