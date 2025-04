Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kayhude - Alkoholisierter Mann tankt ohne Bezahlung, fährt ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen - Polizei leitet mehrere Verfahren ein

Kayhude (ots)

Am Dienstagmorgen (15.04.2025) ist es an einer Tankstelle in der Segeberger Straße in Kayhude zu einem Tankbetrug gekommen, bei dem ein Fahrzeug betankt, aber die Rechnung nicht bezahlt wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten das Fahrzeug und mehrere andere Taten von der Polizei festgestellt werden.

Gegen 06:20 Uhr betankten zwei Männer einen Mazda 6 sowie zusätzlich einen Kanister mit Benzin. Die Rechnung von über 100 Euro zahlten sie jedoch nicht und entfernten sich fahrend in Richtung Bad Segeberg.

Einsatzkräfte der Polizei Henstedt-Ulzburg, Nahe und Norderstedt konnten das flüchtige Fahrzeug im Nahbereich ausfindig machen. Im Mazda befanden sich zwei in Hamburg wohnhafte Männer im Alter von 18 und 20 Jahren. Im Auto konnte der besagte Benzinkanister aufgefunden werden. Außerdem wurden zuvor in Hamburg gestohlene Kennzeichen am festgestellten Fahrzeug verwendet.

Ein Atemalkoholtest ergab beim 18-jährigen Fahrer einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 0,9 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Außerdem befanden sich im Kofferraum Pakete eines namhaften Onlineversandhändlers, deren Eigentumsverhältnisse im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden müssen.

Die Polizei stellte Kennzeichen, Fahrzeugschlüssel und -papiere, Benzinkanister sowie die Pakete sicher. Zudem wurden die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren mit den Vorwürfen Betrug, Diebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und möglicher Paket-Unterschlagung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell