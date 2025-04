Hochschule der Polizei

HDP-RP: Aktionswoche "Deine PoliZEIT" 2025: Ein Blick hinter die Kulissen des Polizeiberufs!

Die Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltete vom 21. bis 30. März die zweite landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT". Unter diesem Motto hatten über 600 Schülerinnen und Schüler sowie weitere Interessierte in rund 40 Veranstaltungen die Gelegenheit, die vielseitigen Aufgaben der Polizei hautnah zu erleben - interaktiv, praxisnah und in direktem Kontakt mit Polizistinnen und Polizisten. Die Veranstaltungsreihe umfasste u.a. Events wie "Kripo Koblenz Live -reloaded-", "#Kripo #PP Rheinpfalz #Tatort Ludwigshafen", "Blick hinter die Kulissen" in Mainz, "Mission 110 - von der Bewerbung bis zur Uniform" in Trier, "Blaulichtabend" in Rockenhausen oder Berufsinfor-mationsveranstaltungen wie z.B. an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Von spannenden Mitmachaktionen wie Spurensuche und -sicherung, Vernehmungstechniken und echten Ermittlungsstrategien, bis hin zum Lösen von Fällen in Planspielen sowie der Vorstellung der Fahrzeuge und Einsatzmittel konnten die Teilnehmenden umfassende Einblicke in die polizeiliche Arbeit gewinnen. Zudem wurden Übungen zum Auswahlverfahren durchlaufen und konkrete Informationen zum Bachelorstudiengang Polizeidienst mit den Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei sowie die vielfältigen Karrierechancen im Polizeiberuf gegeben. Die Aktionswoche zeigte eindrucksvoll, wie abwechslungsreich und spannend der Polizeiberuf ist. Die Polizei Rheinland-Pfalz bietet auch zukünftig landesweit und über das ganze Jahr verteilt Veranstaltungen rund um den Polizeiberuf an (www.polizei.rlp.de/karriere/veranstaltungen ). Darüber hinaus stehen die Einstellungsberatungen für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.

