POL-SE: Quickborn - Kind beim Überqueren der Fahrbahn angefahren - Fahrzeugführer spricht den Jungen an und entfernt sich - Zeugen gesucht

Bereits am Samstag (05.04.2025) ist es in den Nachmittagsstunden auf der Heinrich-Lohse-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 10-jähriger Quickborner um 16:15 Uhr den rechten Gehweg der Heinrich-Lohse-Straße aus Richtung Harksheider Weg kommend in Richtung Goethestraße.

Kurz vor dem Kreuzungsbereich der Heinrich-Lohse-Straße/ Göthestraße beabsichtige der Junge mit seinem Fahrrad die Heinrich-Lohse-Straße zu überqueren. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit einem Fahrzeugführer, der von der Goethestraße aus Richtung Harksheider Weg kommend nach rechts in die Heinrich-Lohse-Straße Straße abbog.

Hierbei kam der Junge zu Fall. Der Fahrer des blauen Opels hielt an, kurbelte das Fenster runter und erkundigte sich, ob der Junge verletzt sei. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Harksheider Weg fort.

Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Opel mit Pinneberger Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wurde als männlich und mit einem Alter von 40 - 50 Jahren geschätzt. Während des Unfalls trug er braue kurze Haare mit grauen Ansätzen und einer Brille sowie einen 3-Tage-Bart.

Die Polizeistation in Quickborn hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen und bittet den Fahrzeugführer, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallfahrer geben können, mögen ihre Hinweise den Ermittlern unter der Rufnummer 04106 - 6300 - 0 mitteilen.

