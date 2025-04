Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch ins Schulzentrum Süd - Unbekannte entwenden übers Wochenende Laptops - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen (11.-14.04.2025) ist es beim Schulzentrum Süd in der Poppenbütteler Straße zu einem Einbruch gekommen, bei dem Laptops entwendet wurden.

Eine bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zum Schulgebäude und gelangte in einen Klassenraum, wo diverse Laptops in einem Schrank lagerten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften mehrere Geräte in einem Gesamtwert von bis zu 10.000 Euro entwendet worden sein.

Im Anschluss entfernte man sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt führen die Ermittlungen und fragen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Einbruchstat gegen können. Wer hat verdächtige Personen am Wochenende auf dem Schulgelände gesehen oder kann etwas zum Verbleib der entwendeten Laptops sagen? Mitteilungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegen.

