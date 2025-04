Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg

Kreis Segeberg - Bilanz Roadpol Kontrollwoche - Polizei kontrollierte verstärkt die Geschwindigkeit im Direktionsbereich

PD Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Woche (vom 07.04. bis zum 13.04.2025) kontrollierten auch Einsatzkräfte der Polizeidirektion Bad Segeberg in den Kreisgebieten Pinneberg und Segeberg verstärkt die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Fahrverkehr. Insgesamt wurden hierbei 3543 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Die europaweit abgestimmte Kontrollwoche "Roadpol - Speed" hat zum Ziel, die nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit als eine der Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen wirksam zu bekämpfen und damit einen wichtigen Teil zur Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei beizutragen. Im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg wurde in 9 Prozent der Verkehrsunfälle eine nicht angepasste Geschwindigkeit als Hauptunfallursache angenommen (Verkehrssicherheitsbericht 2024). Eine überhöhte Fahrgeschwindigkeit war allerdings darüber hinaus bei vielen weiteren Verkehrsunfällen als Mitursache anzunehmen.

Automatisierte Blitzeranlagen registrierten mit 2795 Geschwindigkeitsverstößen den Hauptteil der Ordnungswidrigkeiten. Aber auch im Rahmen von eingerichteten Kontrollstellen wurden insgesamt 748 Überschreitungen geahndet.

Im Kreis Segeberg kontrollierte z. B. das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg Freitagmittag (11.04.2025) in Klein Gladebrügge/Oldesloer Straße, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h hielten. Im Rahmen der einstündigen Kontrolle ab 11:30 Uhr war dies in 16 Fällen nicht der Fall. Absoluter Spitzenreiter war hier ein 17-Jähriger, der mit seinem Krad nach Abzug der Toleranz mit 57 km/h eingemessen wurde (Regelbußgeld 180 Euro, 1 Punkt).

Auch im Kreis Pinneberg wurden gezielte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Am Dienstag (08.04.2025) kontrollierten insgesamt 17 Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Pinneberg tagsüber an den Kontrollstellen Halstenbek/Lübzer Straße (67 Verstöße vor dem dortigen Gymnasium), Borstel-Hohenraden/Quickborner Straße (36 Verstöße vor der dortigen Kita/Grundschule) und Rellingen/Süntelstraße (15 Verstöße).

Den höchsten Wert des Tages fuhr ein 64-jähriger Porsche-Fahrer in Borstel-Hohenraden mit 61 km/h bei erlaubten 30 km/h. Nach Toleranzabzug von 3 km/h verblieben 28 km/h zu viel. Zudem wurde ein 38-jähriger Opel-Fahrer mit 81 km/h auf der Lübzer Str. gemessen. Hier ergeben sich ebenfalls nach Toleranzabzug 28 km/h zu viel (beide Regelbußgeld 180 Euro, 1 Punkt).

Die Polizei Elmshorn führte mehrere Kontrollen im Stadtgebiet Elmshorn, Barmstedt sowie in den Umlandgemeinden durch und musste insgesamt 193 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde am Mittwoch (09.04.2025) in der Geschwister-Scholl-Straße in Elmshorn festgestellt, als ein 74-Jähriger mit seinem VW mit 56 km/h statt den erlaubten 30 km/h fuhr (Regelbußgeld 180 Euro, 1 Punkt).

Die Polizei wird auch außerhalb der Schwerpunktwochen fortlaufend Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen. Auch weitere Roadpol-Kontrollwochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden im Kalenderjahr 2025 noch folgen und jeweils vorab öffentlich angekündigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell