Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte entwenden über Nacht ein Wohnmobil - Polizei auf der Suche Hinweisen

Norderstedt (ots)

In der Nacht auf Montag (14.04.2025) ist in der Straße Kohfurth zu einem Diebstahl eines dort am Fahrbahnrand abgestellten Wohnmobils gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tat von 21:00 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens eingrenzen. Der Kastenwagen Citroen Pössl der Baureihe Summit ist weiß lackiert mit der schwarzen Aufschrift "Globecar" und "Summit 640". Der Gebrauchswert wird vorläufig auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt.

Umgehend eingeleitete Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Fahrzeugs mit Segeberger Kennzeichen.

Das Sachgebiet 5 für komplexe Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg ist nun auf der Suche nach Hinweise und ruft Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben oder sonstige Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei gibt folgende generelle Tipps zum Schutz vor Fahrzeug-Diebstahl:

In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen.

Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen. Insbesondere über die Verwendung einer mechanischen Sicherung, z.B. einer Radkralle oder Lenkradsicherung, kann ein hoher Diebstahlsschutz erreicht werden. Zudem gibt es Alternativen wie Pedalkrallen, Ganghebelsperren oder Schnittstellenschlösser.

Wer nicht die Möglichkeit der Unterstellung in einer abschließbaren Garage oder Halle hat, sollte sein Fahrzeug an einem gut ausgeleuchteten bzw. belebten Gegend parken.

Insbesondere bei hochwertigen Fahrzeugen wie zum Beispiel Wohnmobilen können weiteren Maßnahmen vor Diebstahl schützen.

Elektronische Sicherungen:

Diebstahlwarnanlage können abschreckend wirken und geben sowohl akustische als auch optische Signale. Damit diese Anlagen auch bei Anwesenheit der Camper in Betrieb genommen werden können, sollten einzelne Bereiche wie zum Beispiel die Innerraumüberwachung einzeln ab- bzw. zuschaltbar sein.

Fahrzeugortungssystem verhindern zwar den Diebstahl nicht, ermöglichen aber im Falle des Diebstahls die Lokalisierung.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen sowie Herstellerverzeichnisse für Ortungssysteme und mechanische Sicherungen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell