POL-SE: Wittenborn - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots) - In der Nacht auf Montag (14.04.2025) ist in der Straße Kohfurth zu einem Diebstahl eines dort am Fahrbahnrand abgestellten Wohnmobils gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tat von 21:00 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens eingrenzen. Der Kastenwagen Citroen Pössl der Baureihe ...

mehr