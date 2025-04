POL-SE: Halstenbek - Fahrgastunterstand an Bushaltestelle Seemoorweg erheblich beschädigt - Polizei auf der Suche nach Hinweisen

Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Gemeinde Halstenbek informierte die Polizei Rellingen über einen erheblich beschädigten Fahrgastunterstand in der Gärtnerstraße an der Bushaltestelle Seemoorweg in Richtung Halstenbek und stellte Strafanzeige.

Der Tatzeitraum kann bisher lediglich von Mitte bis Ende März eingegrenzt werden.

Unbekannte zerstörten nicht nur die Dachabdeckung sondern verbogen auch die Stützelemente und lockerten die Betonfundamente. Der Sachschaden wird vorläufig auf die erhebliche Summe von ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

Die ermittlungsführende Polizei Rellingen bittet nun öffentlich um Hinweise, die Rückschlüsse auf einen genaueren Tatzeitpunkt und/oder Personen zu lassen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

