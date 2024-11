Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (25. November 2024) wurde eine 85-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit der Straßenbahn lebensgefährlich verletzt. Die Krefelderin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie derzeit behandelt wird. Der Fahrer der Straßenbahn wird seelsorgerisch betreut. Der Unfall ereignete sich gegen 08:30 Uhr auf der Sankt-Anton-Straße zwischen der Schwambornstraße und dem Westwall. Die Unfallörtlichkeit wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützt bei den Ermittlungen zum Unfallhergang. (211)

