POL-PDLU: Speyer-Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Dienstag wurden durch Beamte der Polizei Speyer und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 12:15 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Burgstraße überwacht. Gemessen wurden ca. 120 Fahrzeuge, von denen 19 zu schnell unterwegs waren. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag hierbei bei 52 km/h. Von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Petschengasse überwacht. Von ca. 50 gemessenen Fahrzeugen überschritten sieben die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Höchstwert lag hier bei 49 km/h. Im Zeitraum von 18:00 bis 20:00 Uhr wurden im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen zwei Gurtverstöße, ein Handyverstoß, ein Verstoß der Ladungssicherung bei einem LKW und drei sonstige Ordnungswidrigkeiten geahndet. Zudem konnten an zwei Krafträdern nachträgliche Veränderungen festgestellt werden, sodass die Betriebserlaubnis der Zweiräder erloschen ist. In einem Fall ergab sich der Verdacht einer Urkundenfälschung. Insgesamt wurden auf Grund von fehlenden Urkunden oder Defiziten an den kontrollierten Fahrzeugen neun Mängelberichte ausgestellt.

