Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Eschershausen (ots)

Am Dienstag (11.12.2024) kam es, gegen 14:50 Uhr, in Eschershausen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach jetzigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Skoda Octavia durch Eschershausen. Hierbei nötigte er eine Verkehrsteilnehmerin durch dichtes Auffahren zum Anhalten. Der Fahrzeugführer überfuhr anschließend in Höhe der Raabestraße 8 eine rote Fußgängerampel. Ein bis dato unbekanntes Kind, welches gerade die Straße queren wollte, musste dem Pkw ausweichen. Der Pkw fuhr weiter in Richtung Scharfoldendorf. Kurz hinter der Ortschaft kam es zu einem weiteren gefährlichen Überholmanöver. Zur Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Stadtoldendorf Zeugen. Es werden insbesondere das Kind, der Fahrzeugführer welcher überholt wurde sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Stadtoldendorf telefonisch unter der Rufnummer 05532/504750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell