Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeieinsatz in Delligsen

Delligsen (ots)

Am Mittwoch (11.12.2024) kam es, gegen 22:40 Uhr, zu einer Bedrohung im Eichenweg in Delligsen. Hierbei kam es nach jetzigen Erkenntnissen im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustandes zu einer Bedrohung mittels einer Motorsäge im häuslichen Umfeld. Das 62-jährige Opfer informierte daraufhin die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei hatten sich der Meldende sowie der 30 Jahre alte Verursacher bereits räumlich getrennt. Der 30-Jährige konnte im Laufe des Einsatzes durch die Einsatzkräfte der Polizei festgenommen und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.

