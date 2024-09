Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Brand am Gebäude und weitere Einsätze

Radolfzell (ots)

Am Samstag, 14.09.2024 meldeten Anwohner der Regiment-Piemont-Straße um 23:11 Uhr einen Feuerschein. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten lichterloh brennende und direkt am Gebäude stehende Plastikkörbe festgestellt werden. Das Feuer war kurz davor, durch eine bereits durch die Wärme geborstene Scheibe in die die dahinter liegenden Räumlichkeiten überzugreifen. Unter Einsatz eines Rohres konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die betroffene Räumlichkeiten sowie der Keller des Gebäudes waren leicht verraucht, sodass hier zusätzlich eine maschinelle Belüftung durch die Einsatzkräfte notwendig war.

Für die Feuerwehr Radolfzell war dies bereits die vierte Alarmierung an diesem Tag.

Morgens um 11:30 Uhr wurde in der Böhringer Straße eine Wohnungstür fachgerecht geöffnet, um dem Rettungsdienst Zugang zu einer um Hilfe rufenden Person zu ermöglichen. Um 15:30 Uhr mussten in der innerstädtischen Fußgängerzone an einem zuvor von Passanten abgelöschten, brennenden Mülleiner Nachlösch- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden.

Um 23:30 Uhr, also fast zeitgleich mit dem Einsatz in der Regiment-Piemont-Straße, sollte laut Meldung ein PKW in der Radolfzeller Straße in Markelfingen brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Passant die Flammen bereits mit einem Pulverlöscher abgelöscht. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich daher auf Nachlöscharbeiten und die Suche nach weiteren Brandnestern im betroffenen Bereich des PKW.

