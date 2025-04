Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Festnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus - Couragierter Elmshorner führt Polizei über Notruf an den mutmaßlichen Täter heran

Elmshorn (ots)

Am Montagmittag (14.04.2025) ist es in der "Lange Straße" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein aufmerksamer Elmshorner gab über Polizeinotruf den Hinweis auf einen verdächtigen Mann, der im weiteren Verlauf durch die Polizei vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang mindestens eine Person gegen 13:30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchte das Schlafzimmer nach möglichen Wertgegenständen. Ein Zeuge wurde durch ein Rascheln im Gebüsch im Außenbereich des Hauses in der Nähe eines offenstehenden Fensters auf den bis dahin Unbekannten aufmerksam.

Der 34-jährige Elmshorner wählte umgehend den Polizeinotruf 110 und informierte die Beamten über seine Feststellungen. Der Zeuge blieb auf Abstand und verfolgte zu Fuß den Verdächtigen. Aufgrund der guten Personen- und Ortsbeschreibungen über Telefon gelang es einem Streifenteam der Polizei Elmshorn, den mutmaßlichen Einbrecher im Bereich Bahnunterführung/Hamburger Straße anzutreffen und vorläufig festzunehmen.

Beim Verdächtigen handelte es sich um einen 50-jährigen Hamburger. Vermutlich fühlte er sich bei der Tatbegehung zuvor gestört, weshalb nach bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg übernimmt die weiteren Ermittlungen und spricht einen besonderen Dank an den Anrufer aus, der durch sein engagiertes Vorgehen die Festnahme erst ermöglichte.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Beschuldigte nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen am Abend in die Freiheit entlassen. Er wird sich in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf Wohnungseinbruchsdiebstahl verantworten müssen.

