Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Schleusingen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (17.03.2025) gegen 01:45 Uhr in ein Schnellrestaurant in der Kurhausstraße in Schleusingen ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Büro und hatten es den Spuren nach auf den Tresor abgesehen. Mit brachialer Gewalt versuchten sie, an diesen zu gelangen, scheiterten jedoch. Unerkannt flüchteten sie schließlich vom Tatort und hinterließen einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Sicherheitstechnik zeichnete gegen 01:45 Uhr einen Einbruchalarm auf, weshalb die Tatzeit so genau festgelegt werden kann. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, einem Tatfahrzeug oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0068365/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

