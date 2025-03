Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baumarkt

Bad Salzungen (ots)

Am 16.03.2025 gegen 01:20 Uhr wurde durch einen Bürger optischer Alarm am Gebäude des Baumarktes Bad Salzungen festgestellt. Des Weiteren wurden zwei dunkel gekleidete, in Richtung Stadtzentrum rennende Personen gesehen, welche wahrscheinlich nach Auslösung des Alarms flüchteten. Die Ermittlungen am Baumarkt selbst ergaben, dass ein Fenster zu einem Büro aufgehebelt und der Raum durchsucht wurde. Hierbei entstand mindestens 1000 EUR Sachschaden. Ob Diebesgut entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu den flüchtenden Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzungen Tel. 5510 zu melden.

