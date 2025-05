POL-AC: Unbekannte berauben 17-Jährigen auf der Theaterstraße

Aachen (ots) - In der vergangenen Nacht hat an der Jülicher Straße ein Auto gebrannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das E-Auto auf dem Park & Ride-Parkplatz gegen 02:45 Uhr (06.05.2025) in Brand. Zeugen hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das komplette Fahrzeug. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Der ...

