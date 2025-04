Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW Aufbruch

Unkel, Straße Am Kelter (ots)

Am Mi., 16.04.25, 00:05 Uhr kam es in Unkel zu einem PKW Aufbruch. Nach Spurenlage versuchte der derzeit unbekannte Täter an einem geparkten Renault Clio die Beifahrertüre aufzuhebeln, was offensichtlich misslang. Dann zerstörte er die Seitenscheibe an der Fahrertüre und entwendete im Fahrzeug befindliche Wertgegenstände. Durch den Lärm wurde die Fahrzeughalterin aufmerksam und verständigte die Polizei. gleichzeitig suchte Sie dann in Richtung des flüchtenden Täters nach möglichen Gegenständen aus ihrem Fahrzeug und fand tatsächlich in der Nähe des Tatortes mehrere persönliche Dinge, die sich zuvor in der Geldbörse befunden haben, sowie weitere persönliche Sachen.

Die Polizei Linz bittet um Hinweise zu möglichen Wahrnehmungen. Die vermutete Fluchtrichtung des Täters ist der Backesweg/Sebastianusstraße. Die möglichen verdächtigen Wahrnehmungen sollten sich auch auf diesen Bereich beziehen.

