Polizei Aachen

POL-AC: Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge mit Baustellenschild

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (11.05.2025) gegen 13:50 Uhr demolierte ein Mann fünf geparkte Autos in der Alexanderstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte er an einem Fahrzeug die Scheinwerfer und an den übrigen vier hintereinander geparkten Autos die Windschutzscheiben mit einem Baustellenschild. Das Schild ließ er in der Frontscheibe des letzten Fahrzeugs stecken, entfernte sich dann in Richtung Peterskirche und setzte sich dort auf eine Bank. Zeugen des Vorfalls informierten die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen an der Bank einen 25-Jährigen Mann aus Herzogenrath an, der seine Tat kurzerhand einräumte.

Die Kriminalpolizei Aachen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ihn. Die Eigentümer der Fahrzeuge wurden von der Polizei über den Vorfall informiert. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell