HZA-SB: Der ZOLL und die Netzwerkarbeit zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger; Weltverbrauchertag am 15. März 2025

Hauptzollamt Saarbrücken

Der ZOLL und die Netzwerkarbeit zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger; Weltverbrauchertag am 15. März 2025

Saarbrücken (ots)

Eines der grundlegendsten Verbraucherrechte ist das Recht auf Sicherheit. Die Überwachung des internationalen Warenverkehrs nach oder aus Deutschland trägt hierzu erheblich bei und findet nicht nur an der Grenze, sondern auch an den Zollämtern im Binnenland statt. Zudem überprüft der Prüfungsdienst des Hauptzollamts Saarbrücken im Rahmen von Zollprüfungen, dass erforderliche Maßnahmen bei der Abfertigung beachtet wurden. Der ZOLL arbeitet eng mit den zuständigen Marktüberwachungsbehörden zusammen. Wenn die Waren nicht gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden sie aus dem Verkehr gezogen, um die Bürgerinnen und Bürger vor Schaden zu bewahren. Häufig handelt es sich bei solchen Waren auch um Produktfälschungen. Für solche Produkte übernehmen die anonymen Hersteller natürlich weder Haftung noch Verantwortung. "Verbraucher sind stets gut beraten Originalprodukte zu kaufen, bei denen die Hersteller eine Garantie bieten und die Waren vor allem nicht zur versteckten Gefahr für Gesundheit und Leben werden" so Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Achten Sie auf angebrachte CE-Zeichen und lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Fehlen solche Anleitungen und Hinweise, dann gilt: Finger weg!" so Schmidt weiter. Der Bezirk des Hauptzollamts Saarbrücken erstreckt sich bis in das südliche Rheinland-Pfalz, zuständige Marktüberwachungsbehörden sind u. a. das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz Saarland, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Saarland und die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd mit Sitz in Neustadt a. d. W. Im regelmäßigen Austausch, auch im Rahmen von Netzwerkarbeiten, werden Themen wie z. B. Chemikalienrecht, Ausgangsstoffe für Explosivstoffe, Produktsicherheit, Abfallrecht und Transportrecht besprochen. Wichtige Hilfsmittel für die Abfertigung sind auch die von den Marktüberwachungsbehörden zur Verfügung gestellten Datenbanken.

Beim ZOLL werden mit modernsten Technologien Warensendungen kontrolliert, die von und nach Deutschland transportiert werden. Jährlich werden Produkte im Wert von etwa 563 Milliarden Euro importiert. 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner stehen u. a. für Arten-, Umwelt und Verbraucherschutz! Der ZOLL bietet vielfältige Karrierechancen und wurde als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Für eine Einstellung zum 1. März 2026 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2025 beim Hauptzollamt Saarbrücken (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim ZOLL finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

