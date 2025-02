Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: ZOLL verleiht Zertifikate zum Weltzolltag; "Zoll erfüllt sein Engagement für Effizienz, Sicherheit und Wohlstand"

Saarbrücken (ots)

Am 14.02.2025 hat der Präsident der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, in einer digitalen Feierstunde 20 Zertifikate an deutsche Zöllner*innen im Rahmen des diesjährigen Weltzolltages verliehen.

Mit dem diesjährigen Motto "Customs Delivering on its Commitment to Efficiency, Security and Prosperity" - "Der Zoll wird seiner Verpflichtung zu Effizienz, Sicherheit und Wohlstand gerecht" fordert die Weltzollorganisation (WZO) auf, konkrete Maßnahmen umzusetzen, die die Handelserleichterung vorantreiben, Sicherheit gewährleisten und nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern.

Beim Hauptzollamt Saarbrücken wurde Herr Andreas Kramb mit einem Einzelzertifikat der WZO geehrt. Herr Kramb ist seit mehr als 10 Jahren im Prüfungsdienst (Schwerpunkt Außenwirtschaftsrecht) beim Hauptzollamt Saarbrücken eingesetzt. Bei seinen Prüfungen kontrolliert er u.a., ob bestehende exportkontrollrechtliche Verbote und Genehmigungspflichten, wie z. B. die Einhaltung der Vorschriften bzgl. der Dual-Use Verordnung bzw. der VO (EU) 833/2014 (Russland-VO) eingehalten wurden.

"Auf Grund seiner jahrelangen Berufserfahrung und seines besonderen technischen Wissens stellte er in zahlreichen Fällen fest, dass gegen diese Vorschriften verstoßen wurde und verhinderte so die Ausfuhr verbotener Güter. Er leistet somit einen enormen Beitrag zur Sicherheit", so Nicole Hübner, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Saarbrücken.

