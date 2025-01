Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Verbotener Paketinhalt/ ZOLL beschlagnahmt Steinkoralle

Bereits am Montag entdeckten Zöllner*innen der Internationalen Frachtstation Speyer (IFS), einer Abfertigungsstelle des Zollamts Germersheim, eine artengeschützte Steinkoralle. Die Beamten und Beamtinnen staunten nicht schlecht, als sie auf dem Röntgenbild dank ihrer geschulten Augen die Koralle in einem Paket aus Martinique entdeckten. "Steinkorallen wie hier aus der Karibik stehen unter Artenschutz und dürfen ohne die erforderlichen Dokumente nicht eingeführt werden" erklärt Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Steinkorallen sind zum Glück nicht alltäglich für uns, leider ist ihr Bestand stark gefährdet und teilweise sogar vom Aussterben bedroht" so Schmidt weiter. Die weitere Bearbeitung übernimmt nun das Bundesamt für Naturschutz, die Steinkoralle wurde durch den ZOLL beschlagnahmt.

Zusatzinformation:

Artengeschützte Exemplare benötigen für die Zollabfertigung grundsätzlich artenschutzrechtliche Genehmigungen. Dies gilt für die Einfuhr ebenso wie für die Ausfuhr. Weitere Informationen rund um das Thema Artenschutz erhalten Sie unter www.zoll.de.

