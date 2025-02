Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Ein grünes Band verbindet! - ZOLL setzt ein Zeichen zum Tag der Kinderhospizarbeit!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Saarbrücken (ots)

Am 10. Februar ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Das Hauptzollamt Saarbrücken macht auf diese enorm wichtige Tätigkeit aufmerksam und setzt durch ein grünes Band an den Einsatzfahrzeugen ein starkes Zeichen für die Kinder- und Jugendhospizarbeit.

"An allen Streifenwagen wird am 10. Februar ein grünes Band angebracht!" erklärt Karin Schmidt, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Saarbrücken. "Dieses Band ist ein Symbol für unentbehrliche und bedeutsame Leistung in der Kinder- und Jugendhospizarbeit."

Die grünen Bänder wurden vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Rückenwind des Hospizvereins für Stadt und Landkreis Kaiserslautern e.V. zur Verfügung gestellt, sie begleiten und unterstützen lebensbegrenzt erkrankte Kinder und deren Familien.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell