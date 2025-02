POL-HRO: Tötungsdelikt in Schwerin: Polizei richtet Mordkommission ein

Ludwigslust (ots) - Am Dienstag wurde der Ludwigsluster Polizei bekannt, dass es zu Sachbeschädigungen an mehreren Wahlplakaten durch unbekannte Täter im Raum Ludwigslust gekommen sein soll. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten in der Zeit von Sonntag zu Montag ein oder mehrere unbekannte Täter etwa 30 Wahlplakate in den Bereichen der Käthe-Kollwitz-Straße, Klenower Straße, Platz des Friedens, Rudolf-Tarnow ...

