Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Kontrollaktion der Polizei Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am Samstag kontrollierte die Polizei im Oldenburger Innenstadtbereich mehrere Fahrzeuge im Hinblick auf Verstöße durch illegales Tuning. Bei mehreren kontrollierten Autos und Motorrädern stellten die Beamten Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Beamten leiteten in der Gesamtzahl 9 Ermittlungsverfahren ein. Zudem wurde ein Leichtkraftrad sichergestellt. Die Kontrollaktion, an der speziell geschulte Beamtinnen und Beamte teilnahmen, fand am Samstag in der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr im Innenstadtbereich statt.

Bei den überprüften Fahrzeugen stellten die Beamten insgesamt neun Ordnungswidrigkeiten fest, in allen Fällen führten die Verstöße wegen technischer Mängel zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis. Hierbei wurden Verstöße der unterschiedlichsten Art festgestellt, oft konnten die geschulten Beamten Veränderungen bei der Bereifung oder am Fahrwerk feststellen.

Bei einem Auto stellten die Polizisten neben einem Mangel an einem Luftfilter stark abgefahrene Reifen fest. Da bei diesen bereits die Karkasse zu sehen war, untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Bei einem Leichtkraftrad stellten die Beamten ein deutlich zu lautes Geräusch am Auspuff fest, so dass dieses sichergestellt wurde. Durch einen Gutachter wird das Kraftrad in dieser Woche untersucht.

Die Kontrollgruppe "Autotuning" der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ist im Jahr 2018 gegründet worden. Die Angehörigen der Kontrollgruppe werden regelmäßig beschult, sowohl im Hinblick auf technische Veränderungen an Fahrzeugen als auch in Bezug auf rechtliche Aspekte. In den letzten Jahren konnten dadurch sowohl Kontrollaktionen größerer Art, aber auch gezielte, anlassbezogene Kontrollen der Tuningszene im Rahmen der täglichen Streifentätigkeit durchgeführt werden. Die Kontrollaktionen werden in unregelmäßigen Abstanden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell