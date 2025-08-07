PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec aus Hausflur entwendet

Nordhausen (ots)

Zum Ziel von Dieben wurde am Mittwoch ein Fahrrad in einem Hausflur in der Straße Am Roßmannsbach. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise zwischen 13 Uhr und 15.15 Uhr Zutritt zum Mehrfamilienhaus und entwendeten aus diesem ein gesichertes matt grünes Mountainbike. Das Pedelec der Marke Specialized hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und bittet um Hinweise von Zeugen. Konnten Sie den Tathergang oder verdächtige Personen im genannten Zeitraum beobachten? Können Sie Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben? Zeugen werden gebeten die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0203417

