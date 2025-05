Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden auf der BAB20

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 16.05.2025 kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 20 kurz vor dem Parkplatz Trebeltal in Fahrtrichtung Stettin. Ein 37-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz fuhr auf der rechten Fahrspur auf einen PKW VW Passat eines 35-jährigen polnischen Staatbürgers auf. In der Folge drehten sich beiden Fahrzeuge auf der Fahrbahn, kamen anschließend nach links von der Fahrbahn ab und stießen in die in der Mittelschutzplanke. Während der Unfallaufnahme konnte beim Verursacher aus Hamburg Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Ihm wurde durch den Notarzt vor Ort eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Unfallverursacher, sein 41-jähriger Mitfahrer, sowie der polnische Staatsbürger wurden leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren neben der FFW Tribsees, dem Rettungsdienst und dem Notarzt ebenfalls die Autobahnmeisterei zur Sicherung der beschädigten Mittelschutzplanke. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Der Abschnitt der Autobahn musste für circa vier Stunden teils vollgesperrt werden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

