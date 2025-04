Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Auf der Hohenecker Straße kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Wie die 73-jährige Audi-Fahrerin den Beamten mitteilte, wollte sie gegen 17:20 Uhr von der Leipziger Straße nach links in die Hohenecker Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Bei ihrem Abbiegevorgang übersah sie jedoch einen Motorradfahrer, der in Richtung Hohenecken unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Der 47-jährige Zweiradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sein Kraftrad blieb im Straßengraben liegen und fing Feuer. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Das Bike war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

