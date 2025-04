Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebin versucht mit Gewalt zu fliehen

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter eines Kleidergeschäfts in der Fußgängerzone riefen am Donnerstagnachmittag wegen eines Ladendiebstahls die Polizei. Nach Angaben des Hausdetektivs war ihm eine Kundin aufgefallen, die ohne die zuvor ausgesuchten Kleidungsstücke aus einer Umkleidekabine kam. Als der Angestellte nachsah, bemerkte er, dass in der Kabine abgerissene Etiketten verstreut waren. In der Fackelstraße gelang es dem Mann, die mutmaßliche Diebin einzuholen, sie festzuhalten und auf den Diebstahlverdacht anzusprechen. Die Frau versuchte, sich mit aller Kraft loszureißen und davonzulaufen, was bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife verhindert werden konnte. In der mitgeführten Tasche der 45-Jährigen fanden die Beamten Waren im Wert von fast 300 Euro. Die Ordnungshüter stellten das Diebesgut sicher. Die Frau muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell