Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision geflohen - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es in der Flickengasse, wie der Polizei am Mittwochabend bekannt gemacht wurde. Ein Fahrzeugführer parkte seinen Pkw am Fahrbahnrand ab und musste gegen 18.50 Uhr feststellen, dass sein Fahrzeug Beschädigungen an der linken Front aufweist. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich bei einem Parkmanöver mit dem abgestellten Pkw. Nach dem Unfall verließ der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen, den Unfallort. Der entstandene Lackschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang, dem unbekannten Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0203620

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

