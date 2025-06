Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 13.06.2025, 12:00 Uhr bis 15.06.2025, 12:00 Uhr

+++ Buchholz i.d.N./ Taschendiebstahl +++

Am Freitag gegen 13:45 Uhr wird einem 68-jährigen Mann die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet, während er im Supermarkt im Sprötzer Weg einkaufen geht. Der Geschädigte konnte sich daran erinnern, dass er in dem Geschäft zuvor von zwei ihm unbekannten Personen angerempelt worden ist. Ob ein Zusammenhang besteht, konnte bisher nicht geklärt werden.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer: 04181-285-0 melden.

+++ Wistedt/ Verkehrsunfall +++

Am Freitag gegen 15:00 Uhr ist ein 34-jähriger Motorradfahrer vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich hinter Vaerloh in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen und wurde vom Motorrad geschleudert. Noch an der Unfallstelle verstirbt er. Der zweite Motorradfahrer (35 Jahre), kann zwar ausweichen, kommt aber in den Grünstreifen und stürzt dort.

Für die Unfallaufnahme musste die gesamte Straße in beide Richtungen gesperrt werden.

+++ Buchholz i.d.N./ Graffiti bei der Deutschen Post +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter mehrere Postfahrzeuge in der Hanomagstraße mit Graffiti besprüht. Es wurden verschiedene Graffitis festgestellt.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer: 04181-285-0 melden.

+++ Tostedt/ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss +++

Am Samstag gegen 14:00 Uhr fährt ein 39-jähriger in der Todtglüsinger Straße, mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke raus. Dabei beschädigt er einen daneben parkenden Lkw und flüchtet im Anschluss. Der Pkw-Fahrer kann angetroffen werden. Es wird ein Atemalkohol von 1,45 Promille festgestellt und somit eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein einbehalten.

+++ Neu Wulmstorf /versuchter Pkw Diebstahl +++

Am Freitag in der Zeit von 11:15 Uhr bis 14:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen VW Bus T6 zu entwenden. Der VW Bus parkte im Parkhaus "An der Bahn". Der Bus wurde bereits aufgebrochen, aus bisher unbekannter Ursache missglückte ein Diebstahl.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer: 040-33441990.

+++ Rosengarten/ Pkw Diebstahl +++

Am Freitag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr waren unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Museums in Vahrendorf erfolgreich. Sie entwendeten einen VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen: HH-G 3140.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Seevetal in Maschen unter der Telefonnummer: 04105-6200.

+++ Neu Wulmstorf/ vorzeitiges Ende des Badevergnügens +++

Am Freitag gegen 11:30 Uhr trat im Technikraum des Freibades aus bislang unbekannten Gründen Chlorgas aus. Zwei Mitarbeiter wurden dabei leicht verletzt und 8 Badegäste mussten evakuiert werden.

+++ Maschen/ Heckenbrand +++

Am Samstag gegen 11:15 Uhr wollte ein Anwohner mit einem Gasbrenner in der Straße "Am Fuchshang" Unkraut beseitigen. Während der Arbeiten griffen die Flammen auf eine angrenzende Hecke über, welche in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr Maschen konnte den Brand löschen, bevor dieser sich weiter ausbreitete.

+++ Meckelfeld/ Schwelbrand in einer Wohnung +++

Am Samstag gegen 15:45 Uhr wird Brandgeruch in einer Dachgeschoßwohnung in der Straße "Am Grasweg" gemeldet. Vor Ort wird mit der Feuerwehr Meckelfeld zusammen festgestellt, dass es sich um einen Schwelbrand handelte. Einen Brand konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig verhindern. Auf Grund des Einatmens der Rauchgase wurde der Wohnungsinhaber leicht verletzt. Die Wohnung konnte nach dem Lüften wieder genutzt werden.

+++ Meckelfeld/ Trunkenheitsfahrt +++

Am Samstag gegen 24:00 Uhr wurde ein 57-jähriger Hamburger mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung von 2,24 Promille festgestellt. Es folgten weitere Maßnahmen und eine Strafanzeige, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

+++ Stelle/ Unfall unter Alkoholeinfluss +++

Am Samstag in den frühen Morgenstunden befuhr ein 18-jähriger mit seinem Pkw die Harburger Straße in Richtung Maschen. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Gartenzaun.

Der 18-jährige, welcher sich noch in der Probezeit befindet, wies einen Atemalkoholwert von 0,93 Promille auf. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

+++ BAB 261/ Unfall nach medizinischem Notfall +++

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aus Neumünster. Sie kam nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. An dieser wie auch am PKW entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ermittlungen ergaben, dass bei ihr Vorerkranken bekannt waren, die Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit hatten.

Da nun der Verdacht bestand, dass sie aufgrund dieser körperlichen Mängel nicht mehr in der Lage war, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, wurde der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

+++ BAB 1/ Trunkenheitsfahrt +++

Am frühen Sonntagmorgen fiel ein PKW im Bereich Seevetal in Fahrtrichtung Hamburg auf. Er befuhr die Autobahn mit straken Schlangenlinien. Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten dies über den Notruf der Polizei. Beamte der Autobahnpolizei Maschen konnten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille.

Damit war der 49-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte absolut fahruntüchtig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Fahrzeug musste natürlich stehen bleiben.

+++ BAB 1 / mehrere Fahrzeugkontrollen +++

Im Rahmen allgemeiner Verkehrsüberwachung kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Maschen im Berichtszeitraum eine Vielzahl von Fahrzeugen. Dabei fielen zwei Fahrzeuge im Besonderen auf.

Ein 39-jahriger Fahrzeugführer aus Offenbach führte einen Transporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5t. Da es Anzeichen für eine Überladung gab, wurde der Transporter gewogen. Er wog mehr als 4,5 t, was einer Überladung in Höhe von knapp 30% Prozent entsprach. Der Fahrer musste mehr als eine Tonne Süßwaren abladen, um weiterfahren zu dürfen. Ihn und seinen Chef erwartet jeweils ein Bußgeldverfahren.

Einem 38-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Für sein Fahrzeug bestand keine gültige Haftpflichtversicherung mehr. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen Das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

