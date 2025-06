Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zusammenstoß mit Gegenverkehr ++ Buchholz - Geld aus Gaststätte gestohlen

Egestorf (ots)

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist gestern, 12.06.2025, bei einem Verkehrsunfall auf der L 212 schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 11:15 Uhr mit seinem Motorrad zwischen Evendorf und Egestorf gefahren. Nach Zeugenangaben überholte er kurz vor einer Rechtskurve andere Verkehrsteilnehmer und prallte unmittelbar hinter dem Kurvenbereich auf der Gegenfahrspur mit dem BMW eines 43-jährigen Mannes zusammen. Dieser war gerade mit seinem Wagen aus einer rechtsseitigen Einmündung nach links in die L 212 in Richtung Evendorf eingefahren.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde vor Ort notärztlich erstversorgt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Die Polizei Salzhausen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04172 986610 zu melden.

Buchholz - Geld aus Gaststätte gestohlen

An der Bremer Straße sind Diebe am frühen Donnerstagmorgen, 12.06.2025, in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter nutzten einen Stehtisch, um an ein Oberlicht zu gelangen. Nachdem sie es aufgebrochen hatten, betraten sie den Gastraum und brachen dort zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld.

Die Tatzeit liegt zwischen 00:40 und 09:00 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell