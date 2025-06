POL-WL: Busfahrer geschlagen ++ Rosengarten/Tötensen - Pkw-Aufbrüche ++ Seevetal/Hittfeld - Betrunken von der Unfallstelle geflüchtet

Polizeiinspektion Harburg

Busfahrer geschlagen

Ein 46-jähriger Fahrgast hat gestern, 11.6.2025, einen 58-jährigen Linienbusfahrer leicht verletzt. Der Mann hatte gegen 16:50 Uhr im Bus randaliert, um den Fahrer dazu zu bewegen, den Bus sofort zu stoppen. Der Fahrer setzte die Fahrt jedoch fort, worauf hin der 46-Jährige durch das Fenster der Abtrennung schlug und den Fahrer leicht am Gesicht verletzte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 46-Jährigen ein.

Rosengarten/Tötensen - Pkw-Aufbrüche

Auf einem Hotelparkplatz am Woxdorfer Weg kam es in der Nacht zu Mittwoch, 11.6.2025, zu zwei Pkw-Aufbrüchen. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 7:30 Uhr schlugen die Täter bei einem Mercedes Vito eine Türscheibe ein und entwendeten einen Koffer mit Werkzeugen aus dem Fahrzeug. Bei einem VW Transporter brachen sie die Tür zur Ladefläche auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge und Maschinen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Seevetal/Hittfeld - Betrunken von der Unfallstelle geflüchtet

Auf der L213 (Jesteburger Straße) kam es heute, 12.6.2025, gegen kurz nach 0:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann war mit seinem BMW über den Kreisverkehr an der Einmündung Maschener Straße gefahren und hatte dabei Sachschaden verursacht sowie sein eigenes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Mann setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zuge der Fahndung konnte er in einer Straße in Hittfeld angetroffen werden.

Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Den Führerschein des 36-Jährigen stellten die Beamten sicher.

