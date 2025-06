Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Neu Wulmstorf - Metall gestohlen

Hanstedt und Winsen (ots)

PKW-Diebstahl

In der Nacht zu heute, 10.6.2025, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 7:40 Uhr, haben Diebe in der Straße Postillonseck einen schwarzen Porsche Cayenne Turbo gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zunächst einen Zündschlüssel aus dem Wohnhaus, um damit anschließend den auf der Einfahrt abgestellten PKW zu stehlen.

Bereits in der Nacht zuvor waren Autodiebe im Winsener Ortsteil Luhdorf aktiv. Dort stahlen sie in der Straße Suhrheide einen schwarzen Audi RS Q8. Die Tat ereignete sich am 9.6.2025 gegen 1:15 Uhr.

In beiden Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen entgegen. Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Metall gestohlen

Ein Betrieb an der Kantstraße ist am frühen Montagmorgen, 9.6.2025, von Dieben heimgesucht worden. Vermutlich gegen 1:30 Uhr hatten die Täter ein Fenster Produktionshalle eingeschlagen und dadurch das Gebäude betreten. Anschließend entwendeten sie mehrere Kilogramm Hartmetall. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizei in Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

