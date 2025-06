Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 06.06.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 08.06.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Rosengarten/Vahrendorf - Betrunken im Graben gelandet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens bei der Polizei, nachdem er einen privaten Abschleppauftrag erhalten und vor Ort bei der Fahrerin eine Alkoholbeeinflussung wahrgenommen hatte. Durch die Polizeibeamten wird in der Harburger Straße der verunfallte Pkw im Graben festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt bei der Fahrzeugführerin einen Wert von 0,97 Promille. Der 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol.

++ Buchholz - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in der Bremer Straße in Buchholz einen Pkw. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 1,55 Promille beim Fahrzeugführer fest. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++ Tostedt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Samstagabend gegen 23:10 Uhr wurde die Polizei aus Tostedt und Buchholz zu einer Unterkunft für Geflüchtete in die Straße "Am Blocksberg" gerufen, nachdem ein Bewohner zunächst einen anderen Mitbewohner und anschließend einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bedroht hatte und versuchte sie körperlich anzugreifen. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Verursacher weiterhin aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei sperrte sich der alkoholisierte 23-Jährige massiv gegen die Maßnahme und biss einem Polizeibeamten ins Bein. Der 34-Jährige Polizist wurde leicht verletzt. Den Verursacher erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Bedrohung.

++ Buchholz/Bendestorf/Harmstorf/Helmstorf - Mehrfache Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 07.06.2025 gegen 16:45 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Pkw/Cupra im Bereich Steinbecker Straße in Buchholz gemeldet, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und starken Schlangenlinien weiter über die Schützenstraße in Richtung Bendestorf fuhr. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt dann nach Bendestorf weiter über die L 213 nach Harmstorf bis Helmstorf fort. Auf dem gesamten Streckenverlauf kam es zu zahlreichen weiteren Meldungen zu der riskanten Fahrweise des Fahrzeugs. Der Pkw stoppte letztendlich in der Straße "In den Lühnen" in Helmstorf. Der Fahrzeugführer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol/berauschender Mittel und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen. Das verwendete Fahrzeug wies rundherum diverse, frische Unfallschäden auf. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Pkw bereits gegen 14:20 Uhr im Bereich Oldenburg einen Verkehrsunfall verursachte und sich dort unerlaubt vom Unfallort entfernte. Den 25-Jährigen Fahrzeugführer erwartet nun neben der Verkehrsunfallflucht, ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholes und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Personen, die Hinweise zum Fahrverhalten, möglichen Unfällen oder Gefährdungssituationen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

++ BAB 7/Richtungsfahrbahn Hannover - Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr kontrollierten Beamte des Autobahnpolizeikommissariats Maschen einen Pkw (BMW) auf der A7, der zuvor mit Fahrauffälligkeiten gemeldet wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Atemalkoholbeeinflussung von 2,8 Promille bei der Fahrzeugführerin fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 32-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

++ BAB 1 /Richtungsfahrbahn Bremen - Kennzeichenmissbrauch

Am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr fiel Polizeibeamten ein Pkw mit Fahrradträger auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen auf. Die am Pkw und Fahrradträger angebrachten Kennzeichen waren nicht identisch. Bei der Kontrolle gab der 57-jährige Fahrzeugführer an, das Wiederholungskennzeichen eines anderen - bereits abgemeldeten Pkw - an dem Fahrradträger angebracht zu haben. Ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs wurde eingeleitet und das Wiederholungskennzeichen sichergestellt.

++ BAB 7- Betrugsmasche Autobahngold - Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Am Samstagabend, gegen 18:20 Uhr, versuchte eine männliche Person im Übergangsbereich von der A7 zur A1 in Fahrtrichtung Bremen auf dem dortigen Seitenstreifen, Fahrzeuge anzuhalten. Der Mann täuschte eine Notlage vor und versuchte andere Verkehrsteilnehmer vom Tausch von Schmuck gegen Bargeld zu überzeugen. Eine hilfsbereite 39-Jährige kaufte dem Mann daraufhin Essen und bezahlte ihm eine Tankfüllung. Anschließend hob sie 180 Euro ab und überreichte das Geld dem Betrüger. In dem Moment wurde sie stutzig und erkannte die Betrugsmasche. Das Bargeld erhielt sie daraufhin wieder. Anschließend entfernte sich der Mann. Eine Überprüfung des verwendeten Kennzeichens am benutzten Pkw (Mercedes) ergab einen fehlenden Versicherungsschutz. Mehrere Strafverfahren u.a. wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Pflichtversichgesetz wurden eingeleitet.

++ Garstedt - Pkw überschlagen

Am Samstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger Seevetaler mit seinem Pkw (Mercedes) die L 212 von Toppenstedt in Richtung Garstedt. Hinter einer Bahnlinie überholte er vor einer Rechtskurve einen anderen Pkw. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw flog aus der Kurve, überschlug sich, durchbrach einen Weidezaun und rollte anschließend eine Böschung hinab. Der Fahrzeugführer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 19 und 16 Jahren wurden zum Glück nur leicht verletzt. Am Zaun entstand geringer Sachschaden, beim Pkw wurde jedoch ein Totalschaden festgestellt. Den jungen Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein möglicher Entzug der Fahrerlaubnis.

(Ein Foto der Unfallstelle ist beigefügt.)

++ Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss

Auf der Winsener Straße ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 06:25 Uhr zwischen Winsen (Luhe) und Drage ein Verkehrsunfall. Der 27-Jährige Fahrzeugführer kam bei nasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und im Seitenraum zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahrgenommen. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

++ Winsen (Luhe) - Wechselseitige Körperverletzung nach Streitigkeiten um einen Igel

Am Samstag gegen 10:00 Uhr gerieten eine 64-Jährige und eine 33-Jährige in der Bodelschwinghstraße in Streit. Hintergrund des Streits war, dass der Hund der älteren Dame einen Igel im Maul hatte, obwohl Igel unter Artenschutz stehen. Als die jüngere Frau die Hundehalterin darauf ansprach, eskalierte die Situation und beide Frauen schlugen sich gegenseitig ins Gesicht. Der Igel nutzte die Gelegenheit und flüchtete eigenständig aus der Situation. Beide Frauen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Gegen die Hundehalterin wurde außerdem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet.

