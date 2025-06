Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe stehlen zwei Autos ++ Tostedt - Werkzeug aus Baucontainer entwendet

Rosengarten (ots)

Gleich zwei Autos wurden in den letzten beiden Nächten im Landkreis Harburg gestohlen. In der Hittfelder Straße in Rosengarten brachen Diebe von Mittwoch auf Donnerstag (04/05. Juni) einen auf dem Privatgrundstück abgestellten BMW 440I XDrive auf und entwendeten diesen. Das Auto hat das Kennzeichen WL- KM 1815. Ein weiteres Auto wurde in der Fischbecker Straße in Neu Wulmstorf gestohlen. Ein grauer Toyota RAV mit dem Kennzeichen WL-TM 1996, der am Fahrbahnrand geparkt war, war Ziel der Diebe. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 01 und 05 Uhr am 05.06.2025 eingegrenzt werden.

Tostedt - Werkzeug aus Baucontainer entwendet

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro richten Diebe an, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Baucontainer in der Heidlohallee in Tostedt aufgebrochen haben. Nachdem offensichtlich ein Bauzaun durch den oder die Täter überwunden worden ist wurden die Baucontainer aufgebrochen. Aus den Baucontainer wurde dann hochwertiges Werkzeug und Baumaschinen entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Tostedt unter 04181/ 404270 entgegen.

