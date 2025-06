LK Harburg (ots) - Seevetal - Einbruch in Wohnhaus In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Lindenstraße in Seevetal zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nachdem die Täter zunächst mit dem Aufhebeln eines Fensters scheiterten, warfen sie letztlich die Scheibe mittels Steine ein und gelangten so in das ...

mehr